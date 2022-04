Tennis

ATP München: Miomir Kecmanovic schlägt Daniel Altmaier in der zweiten Runde beim Sandplatzturnier

Miomir Kecmanovic schlägt Daniel Altmaier in der zweiten Runde beim Sandplatzturnier in München und zieht ins Viertelfinale ein. Der an Position sieben gesetzte Serbe siegte 6:2, 6:4 gegen den Deutschen.

00:01:30, vor 2 Stunden