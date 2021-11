In der zweiten Partie der Gruppe A setzte sich der US-Amerikaner Brandon Nakashima gegen den Argentinier Juan Manuel Cerúndolo 4:1, 3:4 (3:7), 4:1, 4:0 durch. Damit übernahm Carlos Alcaraz zugleich auch die Führung in seiner Gruppe A.

In Gruppe B spielen Sebastian Korda (USA), Lorenzo Musetti (Italien), Sebastián Báez (Argentinien) und Hugo Gaston (Frankreich).

An dem Turnier in Mailand nehmen ausschließlich Spieler teil, die 21 Jahre alt oder jünger sind. Die Qualifikation verlief wie bei den ATP Finals über die gesammelten Weltranglistenpunkte in der laufenden Saison.

Die Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich für das Halbfinale. Das Finale steigt am 13. November.

Tsitsipas und Sinner in der Siegerliste der Next Gen ATP Finals

Die Next Gen ATP Finals sind in diesem Jahr mit 1,3 Millionen Euro dotiert und wurden erstmals 2017 ausgetragen. Bei der ersten Auflage siegte der Südkoreaner Chung Hyeon.

2018 triumphierte der Grieche Stefanos Tsitsipas, ein Jahr später gewann Jannik Sinner aus Italien. Im vergangenen Jahr musste das Turnier aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Sinner hätte aufgrund seines Alters und Rang zehn in der Weltrangliste seinen Titel verteidigen dürfen. Jedoch zog der 20-Jährige seine Teilnahme zurück. Für ihn rückte Holger Vitus Nodskov Rune nach.

