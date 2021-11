Im September gewann Emma Raducanu sensationell die US Open, als Qualifikantin, mit 18 Jahren.

"Es wäre wichtig für sie, dass sie einen erfahrenen Trainer hat, der schon mit anderen Weltklassespielerinnen trainiert hat. Das ist für mich der nächste Schritt, den sie braucht, um eine Konstanz in ihren Leistungen zu erreichen", forderteim Podcast Das Gelbe vom Ball

Beltz erfüllt diese Voraussetzungen. Der 44-Jährige trainierte bereits dreimal Angelique Kerber und führte die Kielerin in deren bester Saison 2016 zu den Titeln bei den Australian Open und US Open.

Darüber hinaus erreichte Beltz mit seiner Spielerin im selben Jahr die Finals in Wimbledon, bei Olympia in Rio de Janeiro und bei den WTA Finals.

Raducanu, aktuell die Nummer 20 der Welt , wiederum tat sich nach ihrem US-Open-Coup schwer. In Indian Wells verlor der Shootingstar die Auftaktpartie gegen Aliaksandra Sasnovich, in Cluj-Napoca scheiterte sie im Viertelfinale an Marta Kostyuk.