Auf dem Platz hatte sich Zverev (24) zuvor weniger gut aufgehoben gefühlt.

Im Halbfinale des Masters in Paris ging ihm die Luft aus, beim 2:6, 2:6 gegen den russischen US-Open-Champion Daniil Medvedev war Zverev chancenlos.

Ad

Wie beim Grand-Slam-Turnier in New York blieb dem Hamburger so nur die Zuschauerrolle, als Medvedev und Novak Djokovic um den Sieg spielten.

Rolex Paris Masters Aus im Halbfinale: Zverev gegen Medvedev auf verlorenem Posten VOR 19 STUNDEN

An das Spitzenduo der Tennisszene kommt Zverev derzeit nicht heran, allerdings liegen auch anstrengende Wochen hinter ihm.

Aus in Paris: Zverev im Halbfinale gegen Medvedev chancenlos

Nach seinem Aus in Indian Wells in der kalifornischen Wüste flog Zverev nach Wien, gewann dort seinen 18. Titel und reiste weiter nach Paris. Immer an seiner Seite: Sophia Thomalla, nach eigenen Angaben Schauspielerin, Moderatorin, Werbegesicht, Berliner Investorin.

Zverev lässt Stockholm aus, Djokovic bricht Rekord

Jetzt gilt es für Zverev, Kraft zu sammeln, auf das ursprünglich eingeplante Hallenturnier in Stockholm verzichtet er. Sein letzter Stopp des Jahres ist in Turin beim Saisonfinale der besten acht Tennisprofis (ab 14. November). Dort wird Zverev, der das Turnier 2018 in London gewann, wieder auf Medvedev und Djokovic treffen, die in Paris ausgeruhter wirkten.

Bisher hatte er sich die Bestmarke mit Pete Sampras geteilt. "Das war ein Traum, Pete ist mein Idol, seit ich jung bin", sagte Djokovic.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Letztes Ticket vergeben: Teilnehmerfeld der ATP Finals komplett

(SID)

Kunstvoller Volley beim Matchball: Djokovic bezwingt Fritz

Rolex Paris Masters Zverev stürmt ins Halbfinale von Paris - jetzt wartet Medvedev GESTERN AM 22:27