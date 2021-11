In der Runde der letzten Acht bekommt es der an Position vier gesetzte Zverev am Freitag mit Casper Ruud aus Norwegen (Nr. 6) zu tun, der den US-Amerikaner Marcos Giron 6:2, 6:1 abfertigte.

Im entscheidenden Durchgang wirkte die deutsche Nummer eins zusehends müde, nahm Dimitrow aber das Service zum 4:3 ab und nutzte nach 2:45 Stunden den dritten Matchball.

Zuvor hatte Dominik Koepfer den nächsten Überraschungssieg in Paris verpasst. Der 27-Jährige unterlag am Donnerstag dem polnischen Weltranglistenzehnten Hubert Hurkacz 6:4, 5:7, 2:6 und verspielte die Chance auf das zweite Masters-Viertelfinale seiner Karriere.

Koepfer, eigentlich in der Qualifikation gescheitert und dann doch als Lucky Loser ins Hauptfeld gerückt, hatte in den Runden zuvor den dreimaligen Grand-Slam-Sieger Andy Murray (Großbritannien) nach sieben Matchbällen gegen sich und anschließend den US-Open-Halbfinalisten Felix Auger-Aliassime (Kanada) ausgeschaltet. Dem Favoriten Hurkacz bereitete er lange Probleme, doch im dritten Satz spielte der aufschlagstarke Pole seine Qualitäten aus.

