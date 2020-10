Beim Sandplatzturnier in Kitzbühel hatte Yannick Hanfmann daraufhin sogar das Endspiel erreicht.

Für seinen Viertelfinal-Einzug in Cagliari wird der Karlsruher voraussichtlich mit der Rückkehr unter die Top 100 belohnt. Bei einem weiteren Sieg wäre Hanfmann so hoch platziert wie nie zuvor in seiner Karriere.