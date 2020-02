Als Favorit geht Benoît Paire in den Wettbewerb. Der Franzose ist an Position eins gesetzt und hatte in der ersten Runde ein Freilos.

Erster Gegner für den 30-Jährigen ist nun Roberto Marcora aus Italien, der zum Auftakt den Tschechen Lukas Rosol mit 6:3 und 6:2 bezwang.