Novak Djokovic verwandelte nach einer Gesamtspielzeit von 3:18 Stunden und mehr als zwei Stunden Spielzeit am Samstag bei Aufschlag Stefanos Tsitsipas seinen zweiten Matchball.

Der Serbe steht damit zum zwölften Mal im Halbfinale des Masters in der italienischen Hauptstadt.

Eine lange Erholungszeit bleibt Djokovic bis zu seiner Partie in der Vorschlussrunde jedoch nicht, denn das Halbfinale ist bereits für Samstagabend angesetzt. Der 18-fache Grand-Slam-Sieger hat als nur wenige Stunden Zeit zur Regeneration.

Im Halbfinale trifft Djokovic auf den Italiener Lorenzo Sonego, der den Russen Andrey Rublev 3:6, 6:4, 6:3 bezwang. Auch dieses Viertelfinale konnte aufgrund des Regens am Freitag erst am Samstag ausgetragen werden.

Für Sonego ist der Halbfinal-Einzug in Rom der bisher größte Erfolg seiner Karriere.

Traumfinale zwischen Djokovic und Nadal möglich

Im zweiten Halbfinale kämpfen Sandplatz-König Rafael Nadal und Reilly Opelka um das andere Final-Ticket.

Nadal hatte sich am Freitag mit seinem Sieg im Viertelfinale gegen Alexander Zverev erfolgreich revanchiert. Der Hamburger hatte den Sandplatz-König aus Mallorca in der Vorwoche in Madrid auf dem Weg zu seinem vierten Masterstitel im Viertelfinale ausgeschaltet.

