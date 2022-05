Zverev ging zwar als klarer Favorit in seiner erstes Duell mit dem Weltranglisten-37., war aber gewarnt. Báez gewann erst vor eineinhalb Wochen auf Sand das ATP-Turnier in Estoril und befindet sich in blendender Verfassung. Das bekam Zverev vom ersten Ballwechsel an zu spüren.

Báez brachte seine ersten fünf Aufschlagspiele mit 20:0 Punkte durch, spielte gleichermaßen offensiv wie präzise. Der 21-Jährige agierte nahe der Perfektion und kam gegen den Favoriten völlig zurecht in den Tiebreak.

Zverev legte dabei furios los, ging mit 6:2 in Führung - und vergab daraufhin vier Satzbälle in Serie. Mit zwei weiteren Punkten holte sich der Hamburger nach 51 Minuten aber trotzdem die Satzführung.

Bitter für den Argentinier, der im ersten Durchgang nach Punkten klar mit 40:33 vorne lag.

Das Match blieb indes eng. Beide Spieler zeigten sich weiter extrem stabil beim Aufschlag.

Báez bietet Zverev beherzt Paroli

Bei Zverev war das keine allzu große Überraschung, sensationell aber war die Art und Weise, wie ruhig Báez beim Service agierte. Bis zum achten Spiel. Erstmals schaffte es Zverev, beim Return ein Bein auf den Boden zu bekommen. Der Weltranglistendritte erspielte sich die ersten zwei Breakbälle - und schlug zu.

Bei eigenem Aufschlag machte Zerev das Weiterkommen nach einer Stunde und 29 Minuten mit dem ersten Matchball perfekt.

