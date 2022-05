Ein erster Dämpfer in einem sportlichen überragendem Jahr für Carlos Alcaraz. Nach vier Titeln und dem jüngsten Triumph beim ATP-Masters-Turnier in Madrid wird der Spanier nicht in Rom an den Start gehen.

Der Rückzug ist dabei wohl eine reine Vorsichtsmaßnahme: Laut "dpa" sagte der 19-Jährige seine Teilnahme wegen leichten Knöchelproblemen ab. Mit Blick auf die in zwei Wochen beginnenden French Open scheint Alcaraz kein Risiko eingehen zu wollen - hier gehört der

Beim Event in der spanischen Hauptstadt brillierte der Jungstar. Nach Siegen gegen Novak Djokovic, Rafael Nadal und schließlich Alexander Zverev

Mit der Rom-Absage lässt sich Alcaraz dennoch eine Chance entgehen. Mit einem weiteren Triumph hätte der 19-Jährige in der Weltrangliste bis auf Rang vier klettern können.

