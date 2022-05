Tennis

Carlos Alcaraz - Rafael Nadal vergleicht Shootingstar vor Auftakt in Rom mit neuem Auto "Sieht immer besser aus"

Carlos Alcaraz ist der Spieler der Stunde auf der ATP-Tour. Der 19-jährige Spanier holte sich jüngst in Madrid seinen zweiten Masters-Titel in diesem Jahr und kletterte damit auf Platz sechs der Weltrangliste. Auch Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal ist vor seinem Auftakt beim Masters in Rom voll des Lobes für seinen Landsmann und vergleicht den Teenager mit einem neuen Auto.

00:00:44, vor einer Stunde