Tennis

Masters Rom: Alexander Zverev scheitert im Halbfinale an Stefanos Tsitsipas - Highlights

Alexander Zverev scheitert im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom an Stefanos Tsitsipas. Der Deutsche kann dabei den Rückwind aus dem gewonnenen ersten Satz nicht nutzen. Der Olympiasieger verpasst damit die Wiederholung seines Erfolgs über den Griechen in Madrid. In direkten Duellen steht es damit 8:4 für den Griechen - 4:1 auf Sand.

00:01:30, vor einer Stunde