So sind in diesem Jahr beispielsweise Félix Auger-Aliassime, Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas und Daniil Medvedev beim ATP-Turnier in Rotterdam am Start.

Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic würden sich meist sehr spontan entscheiden, ob sie an dem Turnier teilnehmen. Für den Direktor des Turniers, Richard Krajicek, ist das problematisch. Wenn er für die drei Superstars einen Platz freihält, blockiert er diesen für einen anderen Tennisspieler.

Nadal und Djokovic lange nicht in Rotterdam

"Die großen Drei entscheiden sich meist viel zu spät", zitiert der Schweizer "Blick" Krajicek. "Wir warten nicht mehr ewig, bis sie Ja oder Nein sagen – und es womöglich zu spät ist, andere Spieler zu verpflichten."

Während Federer vor zwei Jahren am Start war - und das Turnier gewann - besuchten Nadal und Djokovic die niederländische Stadt seit einem Jahrzehnt nicht mehr.

