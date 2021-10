Bisher hatte Ruud in diesem Jahr in Genf, Bastad, Gstaad und Kitzbühel gewonnen.

Nach dem Triumph in San Diego erhielt der junge Tennis-Star den Pokal von Tennis-Legende Rod Laver. Dabei bedankte sich Ruud beim Australier: "Ein besonderer Dank geht an Rod, eine Legende. Ich glaube, Sie müssen zu all meinen Spielen kommen, denn dann spiele ich immer richtig gut."

Er hoffe daher auch, dass Laver in der nächsten Woche nach Indian Wells komme. "Dann sehen wir, was passiert", meinte der junge Norweger, der in San Diego im Turnierverlauf nur einen Satz abgegeben hatte, mit einem Schmunzeln.

Ab dem 4. Oktober steht das prestigeträchtige Masters in Indian Wells auf dem Programm.

Teilnahme an ATP-Finals rückt für Ruud näher

In der neuen Weltrangliste bleibt Ruud nach seinem Sieg in San Diego jedoch weiter auf Platz zehn. Im Ranking für die ATP Finals klettert der 22-Jährige allerdings auf Position acht, was eine Qualifikation für das Finalturnier in Rom bedeuten würde.

Bisher sind lediglich Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev sicher für die ATP Finals qualifiziert.

