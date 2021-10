Tennis

ATP: Andrej Rublev scheitert im Viertelfinale in St. Petersburg an Niederländer Botic van de Zandschulp

Andrej Rublev ist beim ATP-Turnier in St. Petersburg im Viertelfinale am Niederländer Botic van de Zandschulp gescheitert. Der topgesetzte Russe verlor glatt in zwei Sätzen mit 3:6, 4:6 und verpasst somit das Halbfinale. Van de Zandschulp nächster Gegner ist der Kroate Marin Cilic.

00:01:06, vor einer Stunde