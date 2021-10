Tennis

ATP Sankt Petersburg: Jan-Lennard Struff nach Sieg über James Duckworth souverän im Achtelfinale

Jan-Lennard Struff zieht beim ATP-Turnier in Sankt Petersburg ins Achtelfinale ein. Der 31-Jährige bezwingt den Australier James Duckworth in zwei Sätzen (7:6, 6:3). Nach einem umkämpften ersten Satz, den er im Tie-Break gewinnt, siegt er nach starkem zweiten Satz verdient. In der Runde der letzten 16 trifft die Nummer 53 der Weltrangliste nun entweder auf Alexander Bublik oder Evgenii Tiurnev.

00:01:00, vor einer Stunde