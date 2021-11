Tennis

ATP Stockholm: Denis Shapovalov schlägt Auger-Aliassime und steht im Finale - Highlights

Denis Shapovalov ist der zweite Finalist der Stockholm Open. Gegen Landsmann Felix Auger-Aliassime gewinnt der Kanadier in zwei Sätzen und trifft im Endspiel auf den US-Amerikaner Tommy Paul. Damit hat der 22-Jährige die Chance, den zweiten Titel in Folge in der schwedischen Hauptstadt zu holen. Die Highlights im Video.

00:01:27, vor einer Stunde