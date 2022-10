Tennis

Dominic Thiem scheitert in Dreisatz-Fight an Sebastian Korda im Halbfinale beim ATP-Turnier in Stockholm

Dominic Thiem scheitert in einem Dreisatz-Fight an Sebastian Korda im Halbfinale von Stockholm. Der US-Amerikaner setzt sich 6:7 (4:7), 6:3), 7:6 (7:4) gegen den Österreicher durch, der damit wie in Gijon zuvor das Endpsiel verpasst.

00:01:26, vor einer Stunde