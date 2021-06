Publiziert 08/06/2021 Am 14:08 GMT | Update 08/06/2021 Am 14:08 GMT

Wegen der Verschiebung der French Open um eine Woche findet das Rasenturnier in Stuttgart parallel zum Sandplatz-Klassiker in Paris statt.

Unter anderem ist auch Dominik Koepfer am Start, der am Wochenende in Roland Garros in der dritten Runde an Roger Federer gescheitert war.

Das könnte Dich auch interessieren: Triple-Traum geplatzt: Krawietz scheitert im Doppel-Viertelfinale

French Open Zidansek-Zauber hält an: Halbfinale in Roland-Garros gebucht VOR 2 STUNDEN

(SID)

Nadal hat kein Verständnis: Warum macht der Veranstalter das?

French Open Der Fall Federer: Braucht es eine neue Grand-Slam-Regel? VOR 17 STUNDEN