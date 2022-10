Im ersten Satz ließ Novak Djokovic seinem Kontrahenten nicht den Hauch einer Chance. Der Superstar gestand Roman Safiullin keine Breakchance zu und gewann sechs von sieben Spielen.

Danach kam der Weltranglisten-104. besser zurecht und zwang Djokovic im zweiten Satz gar in den Tiebreak.

Den wiederum dominierte der Favorit aus Serbien. Mit 7:3 sicherte sich Djokovic nach einer Gesamtspielzeit von 95 Minuten den Einzug ins Endspiel.

Der 35-Jährige spielt in Tel Aviv das erste Einzelturnier seit dem Wimbledon-Finale am 10. Juli, das er in vier Sätzen gegen Nick Kyrgios für sich entschied. In Israel greift Djokovic nun am Sonntag nach seinem 89. Titel und dem dritten der Saison nach Rom und Wimbledon.

In der Vorwoche war Djokovic bereits beim Laver Cup am Start und kassierte beim Abschied von Roger Federer mit dem Team Europe eine Niederlage gegen das Team Welt.

Musetti und Sinner verpassen Finale

Beim ATP-Event in Sofia war es indes ein schlechter Tag für Italiens Tennisstars. Zunächst musste sich Lorenzo Musetti nach hartem Kampf dem Schweizer Marc-Andrea Hüsler 6:7 (5:7), 5:7 geschlagen geben.

Im zweiten Semifinale musste Jannik Sinner im dritten Satz gegen den Dänen Holger Rune beim Stand von 7:5, 4:6, 2:5 abbrechen.

Derweil kommt es im Endspiel von Seoul zum Duell zwischen Denis Shapovalov und Yoshihito Nishioka.

Der Kanadier setzte sich 7:5, 6:4 gegen Jenson Brooksby aus den USA durch. Der Japaner Nishioka schlug Aleksandar Kovacevic (USA) 6:3, 4:6, 6:3.

