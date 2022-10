Tennis

ATP Tokio: Casper Ruud scheitert klar an Auftakthürde Jaume Munar - herber Dämpfer für den US-Open-Finalisten

Überraschung im Ariake Coliseum! US-Open-Finalist Casper Ruud scheitert beim ATP-Turnier in Tokio schon an seiner Auftakthürde. Der an Eins gesetzte Norweger unterliegt in der 1. Runde Jaume Munar klar 3:6, 3:6.

00:01:11, vor 12 Minuten