Tennis

Andy Murray scheitert in Washington in Runde eins an Mikel Ymer - Einbruch nach zwei packenden Sätzen - Highlights

Andy Murray ist bei den Citi Open in Washington bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der Brite verlor in drei Sätzen mit 6:7, 6:4, 1:6 gegen den 23-jährigen Schweden Mikael Ymer.

00:01:13, vor einer Stunde