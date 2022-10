In den Top 10 mehr oder weniger alles beim Alten - einzig auf den Plätzen zwei und drei gibt es eine Rochade. Rafael Nadal zieht am Norweger Casper Ruud vorbei und setzt sich hinter seinen Landsmann Carlos Alcaraz an Position zwei.

Somit stehen erstmals seit 22 Jahren wieder zwei Spieler aus derselben Nation auf den ersten beiden Plätzen des Rankings. Zuletzt gelang dies am 7. August 2000 zwei Spielern aus den USA - damals thronte André Agassi vor Pete Sampras.

Ad

Am 14. August ging die knapp dreiwöchige Periode der US-Doppelspitze zu Ende. Sampras scheiterte beim ATP-Masters in Cincinnati bereits im Achtelfinale an Tim Henman und rutschte infolgedessen auf Rang vier ab. Agassi wiederum hielt sich damals noch bis 4. September auf dem ersten Platz.

ATP Finals Djokovic und Zverev machen es kompliziert - heißer Fight um ATP Finals UPDATE GESTERN UM 08:12 UHR

Top 10 der Weltrangliste:

PLATZ NAME (LAND) PUNKTE 1. (1.) C. Alcaraz (ESP) 6740 2. (3.) R. Nadal (ESP) 5810 3. (2.) C. Ruud (NOR) 5645 4. (4.) D. Medvedev (---) 5065 5. (5.) A. Zverev (GER) 5040 6. (6.) S. Tsitsipas (GRE) 4810 7. (7.) N. Djokovic (SRB) 3820 8. (8.) C. Norrie (GBR) 3445 9. (9.) A. Rublev (---) 3345 10. (10.) H. Hurkacz (POL) 3175

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Sensation! Nummer 95 der Welt gewinnt Turnier in Sofia

Djokovic meldet sich mit Titel zurück - die Final-Highlights

Tennis-News direkt aufs Handy? Hol Dir die Eurosport-App!

Tennis "Merkwürdige" Weltrangliste: Auf diese Nr. 1 tippt Mischa Zverev UPDATE 01/10/2022 UM 10:17 UHR