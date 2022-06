Hinter Medvedev komplettieren der aktuell verletzte Alexander Zverev (7030), Topstar Novak Djokovic (6770), French-Open-Gewinner Rafael Nadal (6525) und der junge Norweger Casper Ruud (5050) die Top 5.

Abgesehen von Halle-Sieger Hurkacz, der durch seinen Erfolg wieder in die Top Ten vorrückte, gibt es keine Veränderungen unter den zehn besten Tennisspielern der Welt.

Weiter hinten rückt allerdings etwas Außergewöhnliches näher. Denn Roger Federer wird in wenigen Wochen nach dem Turnier in Wimbledon erstmals seit fast 23 Jahren nicht mehr in den Top 100 des ATP-Rankings geführt sein.

Der Schweizer, der am 20. September 1999 in die Top 100 aufgenommen wurde, steht mittlerweile nur noch auf Platz 96. Wenn seine Zähler vom Wimbledon-Finale 2019 nach dem diesjährigen Turnier aus der Wertung genommen werden, fällt Federer somit komplett aus den Top 100 raus. Der 40-Jährige arbeitet nach seinen Knie-OPs jedoch weiter an einem Comeback. Sein letztes Spiel bestritt Federer 2021 im Viertelfinale von Wimbledon gegen Hurkacz (3:6, 6.7, 0:6).

ATP-Weltrangliste vom 20. Juni 2022:

1. (1.) Daniil Medvedev (---) 8160 Punkte

2. (2.) Alexander Zverev (Hamburg) 7030

7030 3. (3.) Novak Djokovic (Serbien) 6770

4. (4.) Rafael Nadal (Spanien) 6525

5. (5.) Casper Ruud (Norwegen) 5050

6. (6.) Stefanos Tsitsipas (Griechenland) 4945

7. (7.) Carlos Alcaraz (Spanien) 4893

8. (8.) Andrey Rublev (---) 3870

9. (9.) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3760

10. (12.) Hubert Hurkacz (Polen) 3738

...

37. (51.) Oscar Otte (Köln) 1155

1155 ...

64. (66.) Daniel Altmaier (Kempen) 868

868 ...

89. (95.) Peter Gojowczyk (München) 640

640 96. (68.) Roger Federer (Schweiz) 600

