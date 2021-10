Nach 1:08 Stunden verwandelte Alexander Zverev in der Stadthalle von Wien mit einem Ass seinen zweiten Matchball.

Beide starteten sehr gut in die Partie und brachten ihre Aufschlagspiele sicher durch. Beim Stand von 3:3 erspielte sich Zverev jedoch zwei Breakbälle und verwandelten den zweiten mit einem starken Return zum 4:3.

In der Folge unterliefen Alcaraz weitere Fehler und so holte sich Zverev mit einem weiteren Break den ersten Satz.

Im zweiten Durchgang knüpfte der Olympiasieger nahtlos an die Leistung aus Satz eins an. Zudem brillierte er auch am Netz, als er im dritten Spiel mit einem Volley zum 2:1 verwandelte.

Zverev spielt am Sonntag in Wien um seinen 18. Titel

Alcaraz seinerseits gelang es nicht, seine starke Aufschlag-Performance, welche er zu Spielbeginn hatte, wiederzufinden. Eine Vorhand ins Netz bescherte Zverev das Break zum 4:2.

Beim Stand von 5:2 für den Deutschen erkämpfte sich Alcaraz nochmal sein drittes Spiel, wenige Minuten später war das Duell jedoch entschieden und Zverev machte mit seinem achten Ass seinen fünften Final-Einzug in diesem Jahr perfekt.

Neben Gold in Tokio hat Zverev in dieser Saison bereits die Masters-Events in Madrid und Cincinnati gewonnen und auch in Acapulco triumphiert. Fünf Turniersiege in einem Jahr sind ihm bislang nur 2017 gelungen. Insgesamt spielt er um seinen 18. Titel, mit dem er mit Michael Stich gleichziehen würde.

Der Wimbledonsieger von 1991 liegt noch auf Platz zwei des nationalen Rankings hinter Boris Becker. Deutschlands erfolgreichster Tennisspieler gewann in seiner Karriere 49 Turniere im Einzel, darunter auch sechs Grand-Slam-Events - die wichtigsten Titel, die Zverev in seiner Sammlung noch fehlen. In Wien hatten einst auch Stich (1991) und Becker (1996) triumphiert.

(mit SID)

