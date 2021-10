"Ich glaube, dass er erst 2023 wieder dorthin zurückkommen wird, wo er war. Das kommende Jahr wird enorm schwierig", so Muster, der Thiem im Januar 2020 für wenige Wochen trainierte, ehe der Spieler die Zusammenarbeit abrupt beendete

In der aktuellen Situation von Thiem müsse man sich "nur das Ranking anschauen", erklärte der 54-Jährige nun dem "Kurier".

Ad

Denn: "Wenn die Covid-Punkte wegfallen, wird er ungefähr Nummer 60 der Welt sein. Wenn er bei den Australien Open das Achtelfinale nicht verteidigen kann, und am Anfang wird es schwierig, liegt er auf einem Rang um 100."

Tennis Djokovic-Mutter teilt gegen Novaks Ehefrau Jelena aus 27/10/2021 AM 15:50

Aktuell belegt Thiem in der Weltrangliste Platz neun, einen festen Termin für das Tour-Comeback gibt es noch nicht.

Allerdings will der Österreicher Mitte Dezember ein Exhibition-Turnier in Abu Dhabi spielen.

Zverev sorgt sich: "Fragezeichen ist sein Körper"

Es wird ein harter Weg zurück. Dieser Auffassung ist auch Alexander Zverev, der gut befreundet ist mit Thiem.

"An Dominics Tennis und Technik gibt es nichts zu rütteln. Diese Stärken wird er schnell wieder abrufen", betonte der Olympiasieger auf einer Pressekonferenz im Rahmen des derzeit laufenden ATP-Turniers von Wien.

Becker fordert: Zverev muss sich für Platz eins in Position bringen

"Das große Fragezeichen ist sein Körper. Diese Art von Handgelenksverletzung ist für einen Tennisspieler mühsam, gerade mit einer einhändigen Rückhand", so der Weltranglistenvierte aus Hamburg weiter.

Zverev selbst peilt in der Wiener Stadthalle den fünften Saionstitel an. Im Halbfinale bekommt es der 24-Jährige am heutigen Samstag (ab 14:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) mit Carlos Alcaraz zu tun.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Becker: Das steckt hinter Djokovics brisanten Aussagen

Podcast - Das Gelbe vom Ball: Becker über Zverevs großes Ziel

Becker gibt zu: "Djokovic wirkt emotional angegriffen"

Australian Open Aus für Djokovic? Kein Schlupfloch für Ungeimpfte in Australien 27/10/2021 AM 08:34