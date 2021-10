Im ersten Satz setzte Alexander Zverev gegen Félix Auger-Aliassime mit einem frühen Break (2:1) den Grundstein zum Satzgewinn.

Im zweiten Durchgang nahm ihm widerum der 21 Jahre alte Kanadier den Aufschlag zum 5:3 ab.

Just als Auger-Aliassime immer besser in Fahrt kam, erhöhte auch Zverev die Intensität. Bei 3:2 im dritten Satz ging es gleich sieben Mal über Einstand, ehe Zverev seine sechste Breakchance in diesem Spiel nutzte und kurz darauf nach 2:06 Stunden seinen zweiten Matchball verwandelte.

"Ich hatte das Match eigentlich unter Kontrolle die ersten anderthalb Sätze und dann habe ich es ein bisschen selbst gehen lassen", sagte Zverev selbstkritisch: "Das war natürlich nicht gut von mir. Aber es war gut, dass ich mich im dritten Satz gefangen habe und das Match doch für mich entscheiden konnte."

Zverev in Wien erstmals im Halbfinale

Schon im Achtelfinale hatte Zverev gegen den Australier Alex de Minaur den zweiten Satz abgegeben und danach seine Konzentration bemängelt

In direkten Duellen gegen Auger-Aliassime steht es nun 4:1 für Zverev - in Wimbledon hatte der Deutsche gegen den Kanadier jedoch im Achtelfinale 4:6, 6:7 (6:8), 6:3, 6:3, 4:6 den Kürzeren gezogen.

Zverev steht damit in Wien erstmals in der Vorschlussrunde; 2013 war er in der Quali gescheitert, 2017 im Viertelfinale am Franzosen Jo-Wilfried Tsonga (6:7, 2:6).

Alcaraz besiegt Berrettini

Im Halbfinale trifft der an Zwei gesetzte 24 Jahre alte Hamburger, der nach dem Aus von Stefanos Tsitsipas (GRE/1) der große Favorit auf den Titel beim 500er-Event in der österreichischen Hauptstadt ist, auf den 18 Jahre alten spanischen Shootingstar Carlos Alcaraz, der den an Drei gesetzten Matteo Berrettini (Italien) nach 2:40 Stunden Spielzeit 6:1, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5) bezwang.

Alcaraz hatte zuvor noch nie ein Halbfinale bei einem 500er-Turnier erreicht. Das bisher einzigen Aufeinandertreffen mit dem erst 18 Jahre alten Alcaraz gewann Zverev im März in Mexiko (6:3, 6:1).

"Ich habe schon in Acapulco gesagt, dass er ein unglaublicher Spieler wird", meinte Zverev bei "Sky" über den Weltranglisten-42.: "Es wundert mich nicht, dass er so schnell nach oben gekommen ist, weil er ist ein wahnsinniger Spieler und er wird auch weiterhin große Schritte nach vorne machen."

Bei der mit 1,8 Millionen Euro dotierten Veranstaltung hatte Zverev am Donnerstag durch den Achtelfinalerfolg gegen de Minaur seinen 300. Sieg auf der ATP-Tour gefeiert. In Wien peilt er nun seinen 18. Karrieretitel auf der ATP-Tour an.

(mit SID)

