Der dreimalige Wimbledon-Champion nahm damit Bezug auf das Interview, das der Weltranglistenerste unlängst der Zeitung "Blic" gegeben hat. Darin überzog Djokovic die Medien , die er gemeinhin als "feindselig" erlebe, mit Vorwürfen. Vor allem die Nachfragen nach seinem Impfstatus erachte er als "unangemessen". Dies sei Privatsache.

Womit der 34-Jährige prinzipiell recht hat.

Djokovic: "Das haben alle schlecht in Erinnerung"

Djokovic stört aber etwas anderes an der Sache. "Das Hauptproblem ist doch, dass du 14 Tage lang auf deinem Zimmer bleiben musst, wenn eine positiv getestete Person mit dir im Flugzeug war - ob du nun geimpft bist oder nicht", so der neunmalige Australian-Open-Sieger.

Das sei "im Januar Viktor Troicki passiert. Und nicht nur ihm: 70 andere ebenso mussten in Quarantäne gehen. Ich habe mit vielen Profis gesprochen und das ist etwas, was alle schlecht in Erinnerung behalten haben."

Becker erklärt niedrige Impfquote: "Tennisprofis sind Freigeister"

Für die Zukunft wünscht sich Djokovic ein anderes Vorgehen. "Ich möchte, dass die Spielerinnen und Spieler sich ein wenig mehr zusammentun. Ob das nun über die PTPA, etwas Unabhängiges oder die ATP und WTA geschieht. Einfach deshalb, damit wir in den Entscheidungsprozessen eine Rolle spielen."

Becker gibt zu: "Djokovic wirkt emotional angegriffen"

