85 Minuten benötigte Medvedev, um das Halbfinale zu buchen. Schlüssel zum Erfolg gegen Dimitrov waren die souveränen Aufschlagspiele des Russen, der keine Breakchance zuließ und seinem Kontrahenten dreimal das Service abnahm.

Medvedev steht damit in diesem Jahr zum fünften Mal in einem Finale, gewann allerdings "nur" in Los Cabos.

Bei den Australian Open, in 's-Hertogenbosch und in Halle verlor der 26-Jährige jeweils das Endspiel.

