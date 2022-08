Tennis

ATP Winston Salem: Dominic Thiem scheitert bei US-Open-Generalprobe im Achtelfinale an Jack Draper - Highlights

Dominic Thiem hat das Viertelfinale beim ATP-Turnier in Winson Salem verpasst. Der 28-Jährige musste sich bei der US-Open-Generalprobe in der Runde der 16 dem Briten Jack Draper 1:6, 4:6 glatt in zwei Sätzen geschlagen geben. Wie schon in der Runde zuvor gegen Grigor Dimitrov legte Thiem dabei einen kapitalen Fehlstart hin und lag nach 18 Minuten bereits 0:5 hinten. Die Highlights im Video.

00:01:07, vor 43 Minuten