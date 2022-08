Es war Thiems erster Auftritt auf Hartplatz seit rund anderthalb Jahren. Der Wiener erwischte dabei einen schweren Start in die Partie, fand mit der Zeit aber immer besser ins Match.

Das Spiel musste im dritten Satz fast zwei Stunden wegen Regens unterbrochen werden. Kurz darauf gelang Thiem ein Break zum 5:3. Er versäumte es aber, den Sack vorzeitig zuzumachen.

"Ich bin so glücklich, dass ich das erste Match auf Hartplatz nach einer langen Zeit gewonnen habe", wird der Österreicher in der "Krone" zitiert. "Heute war das Glück auf meiner Seite. In Kitzbühel vor ein paar Wochen war es sehr ähnlich, da war auch eine Regenunterbrechung im dritten Satz, und da ging es für den anderen Spieler aus."

Im Tiebreak des dritten Satzes stand Thiem bereits mit dem Rücken zur Wand (4:6), doch er wehrte zwei Matchbälle ab und siegte nach 3:12 Stunden 8:6.

Er ergänzte: "Zum spätmöglichen Zeitpunkt bei 4:6 im Tiebreak habe ich dann meine Handbremse gelöst und vier richtig gute Punkte gespielt. Aber das Glück war heute im Gegensatz zu Kitzbühel auf meiner Seite."

