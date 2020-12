Für die Männer wurde hingegen auch der Turnierplan zum Start des Jahres festgezurrt. Demnach beginnt die Saison mit zwei Turnieren in Antalya/Türkei und Delray Beach/Florida (beide 5. bis 13. Januar). Nach der Quarantäne in Australien stehen dann zwei parallele Turniere in Melbourne auf dem Programm (31. Januar bis 6. Februar). Auch der ATP Cup (1. bis 5. Februar), ein in diesem Jahr erstmals ausgetragener Teamwettbewerb, findet in Melbourne zur Vorbereitung auf die Australian Open statt.