Der 35 Jahre alte Nadal hatte Anfang August auf der ATP-Tour in Washington sein bislang letztes Match gegen den Südafrikaner Lloyd Harris bestritten und dieses verloren.

Im Anschluss zog der Sandplatzkönig wegen dauerhafter Probleme am linken Fuß seine Teilnahme an den US Open zurück.

Zuvor hatte Nadal wegen der chronischen Blessur seinen Start in Wimbledon sowie bei den Olympischen Spielen in Tokio abgesagt.

Das Einladungsturnier in Abu Dhabi findet vom 16. bis 18. Dezember statt. Das erste Highlight der neuen Saison sind die Australian Open (17. bis 30. Januar).

