Eine Impfung gebe den Athleten die beste Möglichkeit, mit den geringsten Einschränkungen zu spielen. "Derzeit sieht es so aus, als gebe es verschiedene Regeln für Geimpfte und Ungeimpfte bei der Einreise in das Land und ich glaube nicht, dass Tennis eine Ausnahme darstellen wird", sagte er am Dienstag. Im vergangenen Jahr hatten sich alle Spielerinnen und Spieler in eine zweiwöchige Quarantäne begeben müssen.

Generell sind die Regeln für die Einreise noch nicht klar definiert: "In Bezug darauf, welche Regeln bei der Einreise nach Australien gelten und ob Ungeimpfte überhaupt ins Land reisen dürfen, habe ich noch keine Antwort", sagte Pakula. "Diese Regeln werden nicht von der Staatsregierung ausgegeben."

Auch die ATP und die WTA hatten bereits dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen.

Die Australian Open finden vom 17. bis 30. Januar im Melbourne Park statt. Die Profisportler müssten ihre Zweitimpfung bis zum 26. November erhalten, um in Victoria antreten zu können. Einige Spielerinnen und Spieler, wie auch die Nummer eins der Welt und Titelverteidiger Novak Djokovic, hatten sich in der Vergangenheit skeptisch über eine Impfung geäußert.

