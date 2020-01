24 Mal konnte die Australierin eines der vier größten Tennis-Turniere der Welt für sich entscheiden, 1970 sogar alle vier in einem Jahr. Damit liegt die 70-Jährige Rekordhalterin vor Serena Williams (23 Titel). Doch für McEnroe spielen diese Erfolge keine Rolle mehr, er hängt sich an Courts Aussagen auf:

" Es gibt nur eine Sache, die länger als Margaret Courts Errungenschaften ist; Ihre Liste an beleidigenden und homophoben Äußerungen. "

Doch was sagte sie überhaupt? Transgender-Kinder bezeichnete die Pastorin einer Kirche in Perth Ende des vergangenen Jahres als "Werk des Teufels", und auch ihre homophoben Aussagen schockten die (Tennis-)Welt:

" Kinder entscheiden sich heute mit sieben oder acht Jahren, ihre Sexualität zu ändern – aber lest die ersten beiden Kapitel der Schöpfungsgeschichte. Das ist alles, was ich dazu sage: Mann und Frau. "

Diese und viele weitere, unter anderem auch rassistische Aussagen, bewogen McEnroe dazu die Frage in den Raum zu werfen: "Was sollen sie (Tennis-Australien Anm. d. Red.) mit ihrer verrückten Tante machen?" Denn seiner Meinung nach war die Einladung des ehemaligen australischen Tennis-Idols, trotz der Distanzierung zu ihrer Person, ein Fehler. Man könne "eine Person und ihrer Erfolge nicht trennen", so der siebenfache Grand-Slam-Champion und bemerkte mit einem Augenzwinkern weiter:

" Schaut mich an! Wenn ihr meine sieben Grand-Slam-Erfolge anerkennt, dann was? Dann müsst ihr auch die Tatsache feiern, dass ich die lauteste Stimme in der Geschichte der Tour hatte. "

Am Ende appellierte er an die immer noch aktive Serena Williams. "Serena, tue mir den Gefallen: Gewinne noch zwei Grand Slams und dann bist du bei 25", bat der 60-Jährige die US-Amerikanerin inständig:

" Dann gehören die Sichtweisen von Margaret Court der Vergangenheit an, da gehören sie auch hin. Dankeschön. "

