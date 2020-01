Am Donnerstag war die Darmstädterin wieder ins Training eingestiegen.

"Die Muskeln sind geschrumpft. Wir werden die Zeit nutzen, um alles wieder aufzubauen", sagte Petkovic, die zuletzt erstmals die "ZDF"-Sportreportage moderiert hatte. Ihr Comeback will die 78. der Weltrangliste im Falle einer Nominierung beim Fed Cup in Brasilien (7. und 8. Februar) oder bei den Turnieren in Doha und Dubai geben.

Bei ihrem letzten Auftritt auf der WTA-Tour hatte Petkovic im Oktober beim Turnier in Luxemburg aufgrund von Problemen im linken Knie aufgegeben.

(SID)

