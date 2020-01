Rod Laver Arena

Day Session ab 01:00 Uhr MEZ

Ivan Dodig (CRO)/ Filip Polásek (SLK) [4] - Luke Saville/ Max Purcell (AUS)

Nicht vor 04:00 Uhr MEZ

A. Barty (AUS) [1] - S. Kenin (USA) [14]

Ashleigh Barty und Sofia Kenin trafen bisher nur fünf Mal auf der WTA-Tour aufeinander. Die Australierin konnte vier der fünf Duelle für sich entscheiden. Bei den French Open 2019 sicherte sich die 23-Jährige ihren ersten und bisher einzigen Grand-Slam-Titel ihrer Karriere. Das beste Grand-Slam-Ergebnis der 21-jährigen Kenin ist ein Achtelfinaleinzug, ebenfalls bei Roland Garros 2019.

Nicht vor 05:30 Uhr MEZ

S. Halep (ROU) [4] - Garbine Muguruza (ESP)

Die ungesetzte Garbiee Muguruza spielt zum fünften Mal gegen Simona Halep. Sie gewann drei der bisherigen Begegnungen, zuletzt 2017 beim WTA-Turnier in Cincinnati (6:1, 6:0). Im bisherigen Turnierverlauf der Australian Open verlor die Spanierin nur in der ersten Runde gegen Shelby Rogers sowie in Runde zwei gegen Ajla Tomljanovic einen Satz. Danach kam die zweimalige Grand-Slam-Siegerin jeweils souverän weiter. Ihre rumänische Gegnerin verlor marschierte bisher absolut souverän durch das Turnier und musste noch keinen Satz abgeben. Halep strebt ihren dritten Grand-Slam-Titel nach den Siegen bei den French Open (2018) und Wimbledon (2019).

Night Session ab 9:30 Uhr MEZ

R. Federer (SU) [3] - N. Djokovic (SRB) [2]

Roger Federer und Novak Djokovic treffen zum mittlerweile 50. Mal aufeinander. Federer steht nach zwei Fünf-Satz-Matches in Folge und sieben abgewehrten Matchbällen im vergangenen Viertelfinal-Match gegen den US-Amerikaner Tennys Sandgren im Halbfinale der Australian Open. 2018 konnte der 38-Jährige in Melbourne seinen letzten Grand-Slam-Titel gewinnen. Federer trifft in der Runde der letzten Vier auf den 16-fachen Grand-Slam-Champion Novak Djokovic aus Serbien. Der 32-Jährige ist der aktuelle Titelverteidiger bei den Australian Open, im Endspiel des vergangenen Jahres schlug er die Nummer eins der Welt, Rafael Nadal, in drei Sätzen. Mit dem Gewinn der Australian Open könnte Djokovic wieder die Nummer eins der Weltrangliste werden.

Margaret Court Arena

Day Session ab 1:00 Uhr MEZ

Rajeev Ram (USA)/ Joe Salisbury (GBR) [11] - Michail Kukuschkin/ Alexander Bublik (KZA)

