Mit dem kostenlosen Breaking-News-Service der Eurosport-App bleibst du während der Australian Open immer auf dem Laufenden.

Konfiguriere Dir in Deinem persönlichen User-Profil Alarme nach Deinen eigenen Vorstellungen und verpasse kein wichtiges Ergebnis des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres in Melbourne. So stellst Du den kostenlosen Breaking-News-Service für die Australian Open ein.

1. Nach Öffnen der Eurosport-App klickst Du auf das Profil-Icon am rechten oberen Bildschirmrand.

2. Du gelangst in deine Profil-Einstellungen und navigierst zu "Meine Alarme verwalten".

3. Standardmäßig sind keine Alarme eingerichtet. Klicke auf das Plus-Zeichen am oberen Bildschirmrand.

4. Nun erhältst du eine Übersicht über alle abonnierbaren Sportarten. Wähle "Tennis" aus.

5. Du kannst entweder den kompletten Tennisbereich abonnieren, indem du auf die Glocke neben "Tennis" klickst oder einzelne Events (z.B. Australian Open).

6. Um alle News zu den Australian Open direkt per Push-Nachricht auf dein Handy zu bekommen, klicke die Glocke neben "Australian Open" an.

7. Nach klicken auf den Zurück-Pfeil am linken oberen Bildschirmrand sollten die Australian Open in deinen Alarmen auftauchen.

Natürlich funktioniert der Breaking-News-Service auch für jede andere Sportart.