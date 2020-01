Im Viertelfinale trifft Novak Djokovic auf Milos Raonic (Nr. 32/Kanada), der Marin Cilic (Kroatien) keine Chance ließ und bei den Australian Open 2020 noch ohne Satzverlust ist.

Schwartzman verpasste die vierte Viertelfinal-Teilnahme seiner Karriere - der Argentinier war 2017 bei den US Open, 2018 bei den French Open und 2019 erneut bei den US Open in der Runde der letzten Acht gestanden.

Djokovic hat die Australian Open bereits 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 und 2019 gewonnen.

