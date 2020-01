Australian Open

Im vergangene Jahr hatte Kvitova das Finale in Melbourne gegen Naomi Osaka (Japan) in drei Sätzen verloren. Sie trifft nun auf die Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien) oder Alison Riske (USA), die in der dritten Runde Julia Görges ausgeschaltet hatte.

Nach einem engen Tiebreak zum Start nahmen sich beide zu Beginn des zweiten Satzes gleich fünfmal gegenseitig den Aufschlag ab, ehe Kvitova auf 5:3 davonzog und den Satz zumachte. Im dritten Satz erarbeitete sich die Tschechin dann schnell eine 3:0-Führung. Nach 2:12 Stunden beendete Sakkari das Match mit einem Vorhandfehler.

Video - Zum Abwinken: Kvitova vom Glück der Gegnerin genervt 00:33

"Ich bin weniger Risiko gegangen, um längere Ballwechsel zu kriegen", erklärte Kvitova die Leistungssteigerung im Match:

" Ich wusste, es wird sehr hart. "

Jabeur setzt Siegeszug fort

Ons Jabeur (Tunesien) setzte sich derweil mit 7:6 (7:4), 6:1 gegen Qiang Wang (Nr. 27/China) durch, die in der dritten Runde noch Serena Williams (Nr. 8/USA) bezwungen hatte.

Nach 77 Minuten war die Partie entschieden. Die Weltranglisten-78. Jabeur hatte zuvor noch nie ein Achtelfinale bei einem Major erreicht. In der ersten Runde hatte die Tunesierin mit Johanna Konta (Nr. 12/Großbritannien) bereits eine gesetzte Spielerin geschlagen.

Zudem beendete sie in der dritten Runde mit einem Dreisatz-Sieg die Karriere der Caroline Wozniacki (Dänemark).

"Es ist unglaublich, ich kann kaum beschreiben, wie ich mich gerade fühle", sagte die 25-Jährige nach ihrem Sieg über Wang.

Das könnte Dich auch interessieren: Margaret Court: Der unangenehme Besuch der alten Dame

(SID)