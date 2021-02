"Er ist noch sehr jung, aber sehr gefährlich", sagte der 23 Jahre alte Zverev über seinen gleichalten Gegner, der in der Weltrangliste auf Rang 172 geführt wird: "Ich musste geduldig sein. Der Sieg ist das wichtigste für mich."

2020 hatte Zverev bei den Australian Open das Halbfinale und bei den US Open das Finale erreicht. Beide Male verlor er gegen Dominic Thiem. 2021 peilt er den Titel an.

"Das ist das Ziel. Ich bin definitiv nicht der Favorit, aber ich tue alles, um es möglich zu machen", so der Hamburger.

In der dritten Runde von Melbourne trifft der 23-Jährige auf Adrian Mannarino (Frankreich/Nr. 32).

Seit den US Open stand man sich bereits dreimal gegenüber (New York, Köln, Paris).

Einzige Hoffnungsträgerin bei den Damen ist Mona Barthel, die in der Nacht zum Donnerstag (live bei Eurosport) gegen Karolina Muchova (Tschechien/Nr. 25) spielt.

Bei 15 Assen leistete sich Zverev nur drei Doppelfehler, brachte insgesamt 71 Prozent seiner ersten Aufschläge ins Feld und machte dann in 82 Prozent der Fälle auch den Punkt. Die vier Breakchancen seines Gegners parierte er souverän, selbst nutzte er vier seiner zehn Möglichkeiten.

Der Weltranglistensiebte nimmt in Melbourne den nächsten Anlauf auf seinen ersten Grand-Slam-Titel. Im vergangenen Jahr verlor er das Finale der US Open nur denkbar knapp in fünf Sätzen gegen Thiem.