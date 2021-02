"Ich denke nicht, dass ihm das Spaß macht. Novak versucht gerade, zum neunten Mal die Australian Open zu gewinnen und zum größten Spieler aller Zeiten zu werden", so der Schwede, der 1983, 1984 und 1988 in Melbourne triumphierte.

"Man sieht, dass er diesen Clinch genießt. Nick kommt aus einer anderen Generation, in der die sozialen Medien eine Riesenrolle spielen", so der Eurosport-Experte. "Auf den Punkt gebracht: Kyrgios hat Spaß an der Sache, Djokovic will sie schnellstmöglich beenden."