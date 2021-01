Alexander Zverev hatte seinen ersten Grand-Slam-Titel im Jahr 2020 mit dem Finaleinzug bei den US Open noch haarscharf verpasst. Damals unterlag der 23-Jährige dem Österreicher Dominic Thiem im Tie-Break des fünften Satzes.

Deutschlands Tennis-Aushängeschild trennte sich zu Beginn des Jahres von Trainer David Ferrer und seiner Berateragentur "Team8" und legte seine Karriere wieder in die Hände der eigenen Familie.

"Wir nehmen einfach das Geschäft mehr in unsere Hände. Sie sind die passenden Personen, sie handeln in meinem Interesse", betont der 23-Jährige.

Bruder Mischa sieht seinen Bruder vor dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in guter Ausgangsposition, hält sogar einen Triumph bei den Australian Open für möglich. Das sagte er in einem Instagram-Live mit Eurosport-Reporter Markus Paszehr vor Ort in Melbourne.