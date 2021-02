Schaut man sich den Verlauf der Australian Open 2021 an, muss man dem Serben zustimmen. Die Sieger der letzten 15 Grand-Slam-Turniere hießen bis auf eine Ausnahme (Dominic Thiem, US Open 2020) immer Djokovic, Federer oder Nadal. Nur zehn von 63 Majors seit 2005 ließen sich die Big Three durch die Lappen gehen:

Neun Mal erreichte Djokovic bereits das Finale in Down Under, acht Mal hielt er bisher am Ende auch die Trophäe in der Hand. Wenn er am Sonntag (live bei Eurosport1 und bei Eurosport auf Joyn) nach seinem neunten Titel in der Rod Laver Arena greift, kann er seiner forschen Ansage gleich Taten folgen lassen.