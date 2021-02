Bereits ausgeschieden ist hingegen Titelverteidigerin Sofia Kenin (22). Die an Position vier gesetzte US-Amerikanerin, die im Vorjahr in Melbourne ihren bislang einzigen Grand-Slam-Titel gewonnen hatte, verlor ihr Zweitrundenmatch gegen die Estin Kaia Kanepi in nur 64 Minuten überraschend deutlich 3:6, 2:6.