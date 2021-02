Und dennoch hat es der eine oder andere Tennisprofi versucht. "Das war ganz witzig. Bei den ATP-Turnieren von Köln im vergangenen Jahr hatten wir erstmals das automatische Linien-System", berichtet Barbara Rittner. "Da gab es Profis, die dieses System dann wirklich challengen wollten - was absurd ist, weil die Technik sich ja nicht selbst widerlegt."

04/02/2021 AM 14:50

Rittner, als Profi einst selbst in den Top 25 der Welt, sieht die Hawk-Eye-Technologie sehr positiv. "Ich bin begeistert, eine spannende Technik und in Zeiten der Corona-Pandemie eine super Sache", so die 47-Jährige.