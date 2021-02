Djokovic (33) hatte die Führung im ATP-Ranking zum ersten Mal am 4. Juli 2011 nach seinem ersten Wimbledonsieg übernommen. Seit dem 3. Februar 2020 steht der 17-malige Grand-Slam-Champion ununterbrochen an der Spitze. Am Donnerstag (9.30 Uhr/Eurosport) trifft er im Halbfinale der Australian Open in Melbourne auf den russischen Qualifikanten Aslan Karazew. Noch zwei Siege fehlen Djokovic zum neunten Titel beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres.