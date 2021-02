In Melbourne arbeitet Pegula gerade eindrucksvoll daran, sich ihren eigenen Namen zu machen. Am Montag bezwang sie überraschend Mitfavoritin Elina Svitolina, immerhin an Position fünf gesetzt, mit 6:4, 3:6, 6:3. Bereits in der ersten Runde hatte sie die zweimalige Turniersiegerin Viktoria Azarenka geschlagen, erstmals überhaupt steht Pegula in einem Grand-Slam-Viertelfinale.