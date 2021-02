Australian Open

Am Mittwoch, 17. Februar, stehen die restlichen Viertelfinals auf dem Programm, zwei bei den Damen, zwei bei den Herren.

GESTERN AM 09:37

Die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty will bei ihrem Heim-Grand-Slam unbedingt gewinnen. Dazu muss die Australierin aber an der formstarken Karolina Muchova vorbei, die im bisherigen Turnier noch keinen Satz abgegeben hat. Trotzdem geht Barty als Favoritin in die Partie.