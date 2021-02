Topfavorit Novak Djokovic hat seine Mission Titelverteidigung bei den Australian Open mit einem ungefährdeten Sieg gestartet. Der Weltranglistenerste aus Serbien bezwang Jeremy Chardy am Montag mühelos mit 6:3, 6:1, 6:2 und blieb auch im 14. Duell mit dem Franzosen ohne Satzverlust.

Djokovic trifft in der zweiten Runde auf den US-Amerikaner Frances Tiafoe. "Es spielt sehr aggressiv, einer der schnellsten Spieler auf der Tour. Ich freue mich drauf", sagte der Serbe.

Mit acht Titeln in Melbourne ist der 33-Jährige bereits Rekordchampion, in diesem Jahr peilt er seinen insgesamt 18. Grand-Slam-Triumph an.